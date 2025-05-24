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Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması Final

Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması Final

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Giriş: 24.05.2025 13:39
Geleceğin entelektüelleri liseler arası bilgi yarışmasında buluştu. Tüm Türkiye'den 25 bin liselinin başvurduğu 5 aylık maratonun büyük finali...

Geleceğin entelektüelleri liseler arası bilgi yarışmasında buluşuyor. Tüm Türkiye'den 25.000 lise öğrencisinin başvurduğu 5 aylık maratonun büyük finali Pazar akşamı atv ekranlarında yayınlanacak.

Cem Öğretir'in moderatörlüğünde, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek yarışmanın final heyecanı atv ekranlarında izlenecek. Yarışma, entelektüel ve donanımlı liselerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları), Türkiye'nin düşünce ve bilgi dünyasını genişletmeyi hedefliyor.

Gençlerin entelektüel ve kültürel gelişimini önemseyen TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları) Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin geleceğine uzun yıllar katkı sağlamayı amaçlıyor. Sadece bir yarışma yapmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin entelektüel potansiyelini harekete geçirmek için de önemli bir adımlar atıyor.

Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması Final
Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması Final
Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması Final
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