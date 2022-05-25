25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Sevmek Zamanı yakında atv'de
Yaz aylarında birbirinden iddialı dizileri ekrana getirmeye hazırlanan atv'den yine bomba bir yapım geldi. Başrollerinde Deniz Işın ve İlhan Şen'in olduğu Sevmek Zamanı dizisinden ilk fragman geldi.