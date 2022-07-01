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Sevmek Zamanı 3. bölüm 2. fragmanı izle | "Bir aileyi dağıtmaktansa, ömrüm boyunca aile kuramamayı tercih ederim!"

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Giriş: 01.07.2022 17:19
Sevmek Zamanı 3. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Firuze ve Kağan'ın sırlarla yürüyen imkansız aşkını anlatan dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtımı, "Bir aileyi dağıtmaktansa, ömrüm boyunca aile kuramamayı tercih ederim!" sözleri damga vurdu. İşte Sevmek Zamanı 3. bölüm 2. fragmanı...
Bir aileyi dağıtmaktansa, ömrüm boyunca aile kuramamayı tercih ederim!
"Bir aileyi dağıtmaktansa, ömrüm boyunca aile kuramamayı tercih ederim!"
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