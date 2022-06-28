28 Haziran 2022, Salı
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Sevmek Zamanı 3. bölüm fragmanı izle | "Yaşanmamış aşktan ümit kesilmez..."
Sevmek Zamanı 3. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Firuze ve Kağan'ın sırlarla yürüyen imkansız aşkını anlatan dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtımı, "Yaşanmamış aşktan ümit kesilmez..." sözleri damga vurdu. İşte Sevmek Zamanı 3. bölüm fragmanı...