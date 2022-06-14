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Sevmek Zamanı yayın tarihi belli oldu! ''Geçmiş saklanabilen bir şey değil!''

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Giriş: 14.06.2022 10:49
Güncelleme:14.06.2022 10:49
atv’nin yaz ekranına damgasını vurmaya hazırlanan yeni dizisi “Sevmek Zamanı”nın yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi 20 Haziran Pazartesi izleyici ile buluşacak.
Sevmek Zamanı yayın tarihi belli oldu! ’’Geçmiş saklanabilen bir şey değil!’’
Sevmek Zamanı yayın tarihi belli oldu! ''Geçmiş saklanabilen bir şey değil!''
Sevmek Zamanı 2. tanıtımı yayınlandı! Yakında atv’de
Sevmek Zamanı 2. tanıtımı yayınlandı! Yakında atv'de
Sevmek Zamanı yakında atv’de
Sevmek Zamanı yakında atv'de
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