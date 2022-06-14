14 Haziran 2022, Salı
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Sevmek Zamanı yayın tarihi belli oldu! ''Geçmiş saklanabilen bir şey değil!''
atv’nin yaz ekranına damgasını vurmaya hazırlanan yeni dizisi “Sevmek Zamanı”nın yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi 20 Haziran Pazartesi izleyici ile buluşacak.