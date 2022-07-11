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Sevmek Zamanı 4. bölüm 2. fragmanı izle | "Neden ben bunu yaşamak için bedel ödemek zorundayım?"

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Giriş: 11.07.2022 16:56
Güncelleme:11.07.2022 16:56
Sevmek Zamanı 4. bölüm 2. fragmanı izle! Firuze ve Kağan'ın sırlarla yürüyen imkansız aşkını anlatan dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma, "Neden ben bunu yaşamak için bedel ödemek zorundayım?" sözleri damga vurdu. İşte Sevmek Zamanı 4. bölüm 2. fragmanı...

Nezarete düşen Firuze, onu Kağan'ın şikayet ettiğini düşünmektedir oysa gerçek çok farklıdır. Feryat, soluğu kardeşinin hayatını mahvettiğini düşündüğü Kağan'ın karşısında alır. Firuze'yi demir parmaklıkların ardından çıkaran Kağan, Leyla'nın ona büyük zararlar verebileceğini anlayınca iki yıllık suskunluğuna son verir. Leyla'nın yüzüne kızlarının hayatına mal olan kaza ile ilgili sarsıcı gerçekleri haykırır.

Kağan, Firuze'ye tertemiz gidebilmek için zaten kağıt üzerinde olan evliliğini bitirecek adımı atmaktan da geri durmaz. Ancak tüm bunlar Leyla'nın yeni hamlelerine engel olmadığı gibi Firuze'ye karşı daha fazla diş bilemesine neden olur. Firuze ise Kağan'ın attığı adımlar karşısında kafası karışmış ve ne yapacağını bilemez haldedir.

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Neden ben bunu yaşamak için bedel ödemek zorundayım?
"Neden ben bunu yaşamak için bedel ödemek zorundayım?"
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