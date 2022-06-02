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Sevmek Zamanı 2. tanıtımı yayınlandı! Yakında atv'de

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Giriş: 02.06.2022 12:27
Güncelleme:02.06.2022 12:27
Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, atv ekranında yaz sezonuna damgasını vurmaya hazırlanan Sevmek Zamanı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Seyirciyle buluşmak üzere gün sayan Sevmek Zamanı'nın göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.
Sevmek Zamanı 2. tanıtımı yayınlandı! Yakında atv’de
Sevmek Zamanı 2. tanıtımı yayınlandı! Yakında atv'de
Sevmek Zamanı yakında atv’de
Sevmek Zamanı yakında atv'de
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