02 Haziran 2022, Perşembe
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Sevmek Zamanı 2. tanıtımı yayınlandı! Yakında atv'de
Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, atv ekranında yaz sezonuna damgasını vurmaya hazırlanan Sevmek Zamanı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Seyirciyle buluşmak üzere gün sayan Sevmek Zamanı'nın göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.