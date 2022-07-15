Sevmek Zamanı 5. bölüm fragmanı izle | Sevmek Zamanı yeni bölüm fragmanı

Sevmek Zamanı 5. bölüm fragmanı izle! Firuze ve Kağan'ın sırlarla yürüyen imkansız aşkını anlatan dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtıma, "Unutuyoruz, çünkü onlar bize susturduğumuz vicdanlarımızı hatırlatıyor!" sözleri damga vurdu. İşte Sevmek Zamanı 5. bölüm fragmanı...