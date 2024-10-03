03 Ekim 2024, Perşembe
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Osman Bey Türk beylerinden biat aldı!
‘Kuruluş Osman’ın 165. Bölümünde bir rüya ile başlayan devletleşme düşü gerçekleşirken Osman Bey’in sınırları genişletip, devletini büyütme hamlesi güçlü Türk Beyliklerinden Kızılçınaroğulları Beyi Bayhan Bey ve Keçilişah Beyliği hatunu Begüm Hatun’un verdiği biatla güçlendi. Osman Bey’in bu hamlesi ise en büyük rakibi Karesi Bey’i çok öfkelendirdi.