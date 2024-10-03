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Osman Bey Türk beylerinden biat aldı!

Osman Bey Türk beylerinden biat aldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 00:33
‘Kuruluş Osman’ın 165. Bölümünde bir rüya ile başlayan devletleşme düşü gerçekleşirken Osman Bey’in sınırları genişletip, devletini büyütme hamlesi güçlü Türk Beyliklerinden Kızılçınaroğulları Beyi Bayhan Bey ve Keçilişah Beyliği hatunu Begüm Hatun’un verdiği biatla güçlendi. Osman Bey’in bu hamlesi ise en büyük rakibi Karesi Bey’i çok öfkelendirdi.
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Osman Bey Türk beylerinden biat aldı!
Osman Bey Türk beylerinden biat aldı!
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