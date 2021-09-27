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Neslihan Atagül ve Murat Dalkılıç'ın jet-ski macerası kötü bitti

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Giriş: 27.09.2021 09:10
Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından eşi Kadir Doğulu ile Antalya’da tatile çıktı. Zeynep Bastık’la sahne alan Dalkılıç, konserin ardından soluğu çiftin yanında aldı. Birlikte eğlenceli anlar geçiren arkadaşlardan Atagül ile Dalkılıç'ın jet-ski şovu sosyal medyaya damga vurdu. Atagül, gaza basınca denize düşen şarkıcı; bu anları takipçileriyle paylaştı.
Neslihan Atagül ve Murat Dalkılıç’ın jet-ski macerası kötü bitti
Neslihan Atagül ve Murat Dalkılıç'ın jet-ski macerası kötü bitti
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