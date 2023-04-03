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Minik Almina'nın Nihat Hatipoğlu’na sorusu yürek yaktı

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Giriş: 03.04.2023 13:04
Güncelleme:03.04.2023 13:05
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca atv ekranlarında yayınlanan iftar ve sahur programı bu yıl da izleyicilerle dolup taştı. Hatipoğlu’nu izlemeye gelen minik Almila’nın sorusu izleyicileri kahretti. “Babam bizi terk etti” diyen küçük kızın ağlamasına çok üzülen Hatipoğlu, hem sorusunu yanıtladı hem de gözyaşları dindirdi.
Minik Almina’nın Nihat Hatipoğlu’na sorusu yürek yaktı
Minik Almina'nın Nihat Hatipoğlu’na sorusu yürek yaktı
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