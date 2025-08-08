Milyoner’de Galatasaray sorusu ekrana kilitledi

atv'nin en çok izlenen ve ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 7 Ağustos akşamı unutulmaz anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Mehmet Filiz Şerif isimli yarışmacı 200 bin TL değerindeki Galatasaray sorusunda karşısına çıkan şıklar arasında kararsız kalırken soruya joker hakkını kullanarak yanıt verdi. Yarışmacı, verdiği şıkkın yanlış olduğunu öğrenmesi ile büyük üzüntü duyarken doğru cevap ise herkesi şaşırttı. İşte Milyoner'e damgasını vuran o soru ve cevabı...