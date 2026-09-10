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Mercan Köşk 2. Bölüm 2. Fragman: "Ben olmasam sen hiçtin"
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Mercan Köşk 2. Bölüm 2. Fragman: "Ben olmasam sen hiçtin"

atv'nin sevilen dizisi Mercan Köşk'ün 2. bölüm fragmanı yayınlandı: "Soruları olan benim. Ben soracağım, sen cevaplayacaksın!"

Aşk ve Taht 2. bölüm 1. tanıtım: Yeni bölüm 16 Eylül Çarşamba atv'de
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