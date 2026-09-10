-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Üniversite öğrencilerinin barınma hesabı: Ev tutmak mı, yurtta kalmak mı daha avantajlı?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Üniversite öğrencilerinin barınma hesabı: Ev tutmak mı, yurtta kalmak mı daha avantajlı?

Üniversite öğrencileri için yeni dönemin en önemli gündem başlıklarından biri barınma maliyetleri oldu. Özellikle İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık ev bulmak zorlaşırken, öğrenciler "Yurt mu, ev mi daha hesaplı?" sorusuna yanıt arıyor. Kira, eşya ve yaşam giderlerinin ele alındığı A Haber canlı yayınında, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Cansın Helvacı, öğrencilerin barınma tercihlerini ve artan maliyetleri değerlendirdi.

Okul servis ücretleri belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni tarifeler
Sonraki Video
Okul servis ücretleri belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni tarifeler
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar