Üniversite öğrencilerinin barınma hesabı: Ev tutmak mı, yurtta kalmak mı daha avantajlı?

Üniversite öğrencileri için yeni dönemin en önemli gündem başlıklarından biri barınma maliyetleri oldu. Özellikle İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık ev bulmak zorlaşırken, öğrenciler "Yurt mu, ev mi daha hesaplı?" sorusuna yanıt arıyor. Kira, eşya ve yaşam giderlerinin ele alındığı A Haber canlı yayınında, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Cansın Helvacı, öğrencilerin barınma tercihlerini ve artan maliyetleri değerlendirdi.