Mansur Yavaş'tan Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası net mesaj: “Gerekirse yine görüşürüm”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Görüşmenin tek gündeminin Ankara'nın yatırımları ve sorunları olduğunu belirten Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in görüşmeden haberdar olduğunu söyledi. Parti değiştireceği yönündeki iddiaları reddeden Yavaş, “Görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da” derken, tutumundan rahatsızlık duyulması halinde “gereğini yaparım” mesajı verdi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Yavaş'ın açıklamalarının detaylarını aktardı.