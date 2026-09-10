Kozinoğlu soruşturmasında 10 şüpheli adliyede

MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin 10 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 10 cezaevi görevlisi, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Soruşturma kapsamında yarın Kozinoğlu'nun mezarı açılarak fethi kabir işlemi yapılacak ve alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Dosyada firari olan bir şüphelinin ise arandığı bildirildi.