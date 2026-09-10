AK Parti'de kritik MKYK! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye mi geçiyor?

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Ankara'da toplanıyor. Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi, sosyal konut ve kiralık konut düzenlemesi ile dış politikadaki sıcak gelişmeler ele alınacak. Kritik toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye katılacağı iddiası. A Haber muhabiri Abdullah Ünver, MKYK gündemini ve kulislere yansıyan Foça iddiasının detaylarını aktardı.