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Fenerbahçe Devler Ligi'nde sahaya çıkıyor: Hedef Roma karşısında 3 puan
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fenerbahçe Devler Ligi'nde sahaya çıkıyor: Hedef Roma karşısında 3 puan

Fenerbahçe, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin ardından Devler Ligi'ndeki ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, bu akşam saat 19.45'te Kadıköy'de İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk edecek. Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi İspanyol hakem Jesús Gil Manzano yönetecek.

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