Matematik sorusunda seyirciye güvendi! Büyük pişmanlık yaşadı
Matematik sorusunda seyirciye güvendi! Büyük pişmanlık yaşadı

Matematik sorusunda seyirciye güvendi! Büyük pişmanlık yaşadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2025 03:47
ATV'nin en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 19 Ekim akşamı yayınlanan bölümde matematik sorusu görenlerin kafasını karıştırdı. Yarışmacı seyirciye güvenerek joker hakkını kullanırken verdiği yanıt ile ters köşe oldu. Yarışmacı 5 bin TL para ödülü ile Milyoner'e veda ederken "Ben İnsan Kaynakları departmanında çalışıyorum. Artık maaş hesaplaması yaptırmazlar" dedi. İşte Milyoner'de yaşananlar...
