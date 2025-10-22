Kuruluş Orhan Yeni Sezon İlk Bölüm 29 Ekim Çarşamba atv’de

Güçlü Oyuncu Kadrosu, Müthiş Dünyası ve Etkileyici Hikayesi; Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen’in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu’nun üstlendiği Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet ve Cihan Ünal’ın yanı sıra Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı ve Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.