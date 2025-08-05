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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.08.2025 09:57
Güncelleme:05.08.2025 09:57
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında 1 milyonluk soruya kadar ilerleyerek dikkat çeken 74 yaşındaki Habibe Karataş nam-ı diğer Günay Teyze, kısa sürede sosyal medyada fenomen haline geldi. Yarışma öncesinde 120 bin civarında takipçisi olan Karataş’ın takipçi sayısı, program sonrası 180 bine ulaştı. Gençlere ilham veren açıklamalarda bulunan Günay Teyze, “Hayallerinizin peşini bırakmayın, azminizi yitirmeyin” diyerek kararlılığın önemini vurguladı.
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu
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