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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'yok artık' dedirten Hababam Sınıfı sorusu! Yarışmacı bilemedi

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Giriş: 04.12.2021 00:31
Güncelleme:04.12.2021 00:49
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranında 03 Aralık 2021 - Cuma akşamı yayınlanan bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yine ses getirdi. Yeşilçam'ın efsane filmlerinden "Hababam Sınıfı" ile ilgili bir soruya ise doğru yanıt veremeyen yarışmacı 'yok artık' dedirtti. Yarışmacı bu soruda seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin çoğunluğu soruya doğru yanıt veremedi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o soru ve yanıtı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranında 03 Aralık 2021 - Cuma akşamı yayınlanan bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yine ses getirdi. Yeşilçam'ın efsane filmlerinden "Hababam Sınıfı" ile ilgili bir soruya ise doğru yanıt veremeyen yarışmacı 'yok artık' dedirtti.

İşte sosyal medyada çok konuşulan o soru ve yanıtı...

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