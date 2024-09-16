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Kayıp annelerini arıyorlar!

Kayıp annelerini arıyorlar! "Annemizi abimiz öldürmüş olabilir"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 20:49
Güncelleme:16.09.2024 20:49
50 yaşındaki Hatice Musaoğlu, 17 yıl önce bir anda ortadan kaybolmuştu. Yıllardır annelerinden haber alamayan 3 kızı, Müge Anlı'dan yardım istedi. Kızların iddiasına göre abileri, annelerini öldürmüş olabilirdi. Şüpheli abi de canlı yayına katıldı. Gergin bir yüzleşme yaşandı.
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Annemizi abimiz öldürmüş olabilir
"Annemizi abimiz öldürmüş olabilir"
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