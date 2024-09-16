Kayıp annelerini arıyorlar! "Annemizi abimiz öldürmüş olabilir"

50 yaşındaki Hatice Musaoğlu, 17 yıl önce bir anda ortadan kaybolmuştu. Yıllardır annelerinden haber alamayan 3 kızı, Müge Anlı'dan yardım istedi. Kızların iddiasına göre abileri, annelerini öldürmüş olabilirdi. Şüpheli abi de canlı yayına katıldı. Gergin bir yüzleşme yaşandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN