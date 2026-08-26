Gençler neden yalnız yaşamayı tercih ediyor?

Modern çağın beraberinde getirdiği bireysel yaşam tarzıyla birlikte gençlerin yalnız yaşama tercihi de tartışılıyor. Sosyolog İsmail Öz, A Haber'e yaptığı değerlendirmede gençlerin yalnızlığı tercih etme nedenlerini anlattı. Vatandaşlar ise aile ve sosyal bağların önemini "İnsana insan lazım" sözleriyle vurguladı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Senat Destanoğlu, vatandaşların görüşlerini alarak yalnızlık ve aile yapısına ilişkin tartışmayı ekrana taşıdı.