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Gençler neden yalnız yaşamayı tercih ediyor?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gençler neden yalnız yaşamayı tercih ediyor?

Modern çağın beraberinde getirdiği bireysel yaşam tarzıyla birlikte gençlerin yalnız yaşama tercihi de tartışılıyor. Sosyolog İsmail Öz, A Haber'e yaptığı değerlendirmede gençlerin yalnızlığı tercih etme nedenlerini anlattı. Vatandaşlar ise aile ve sosyal bağların önemini "İnsana insan lazım" sözleriyle vurguladı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Senat Destanoğlu, vatandaşların görüşlerini alarak yalnızlık ve aile yapısına ilişkin tartışmayı ekrana taşıdı.

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