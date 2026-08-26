Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünde "doğal ölüm" raporu veren doktora soruşturma

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. İlk otopsiye ait video kaydı üzerinden hazırlanan bilirkişi raporunda “şüpheli ölüm” tespiti yapılmasının ardından Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında “adam öldürme” suçundan soruşturma başlatıldı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci ve kameraman Hüseyin Koçak da soruşturmadaki son gelişmeleri ve bilirkişi raporunun ardından atılan adımları aktardı.