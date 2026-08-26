Denizolgun dosyasında kritik rapor: Ölümü şüpheli bulundu

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Fethi kabir işleminin ardından hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda ölümün şüpheli olduğunun değerlendirilmesi üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında "adam öldürme", dönemin Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı. Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlarda ise 37 klasör belge ele geçirilirken, 10 şüpheli tutuklandı.