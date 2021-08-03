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Kapadokya'da partiye katılan Şevval Şahin tepkilere neden oldu: Önce eğlendi sonra 'Help Turkey' paylaşımı yaptı

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Giriş: 03.08.2021 10:06
Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan müdahalelerle devam ediyor. Türkiye aleyhine başlatılan 'Help Turkey' kampanyası çığ gibi büyüdü. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin’in Kapadokya’da düzenlenen bir partide eğlenmesi ardından da 'Help Turkey' paylaşımı yapması ise tepkilere neden oldu.
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