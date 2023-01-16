Hafsanur Sancaktutan'dan intihar iddialarına videolu yanıt geldi! Bileklerini gösterdi

"Zehirlendi" denilmişti, intihara teşebbüs ettiği iddia edildi! Geçtiğimiz haftalarda Deniz Can Aktaş'la yollarını ayıran Hafsanur Sancaktutan'ın Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri gündeme gelmişti. Sancaktutan'ın zehirlendiği haberleri gündemdeyken Bircan Bali'den intihar iddiası geldi. Bali güzel oyuncunun ilaç içip eski aşkı Deniz Can Aktaş'ı arayarak intihara teşebbüs ettiğini söyledi. Bircan Bali, "Kendi bileklerini kesti, maalesef ilaç da içti, işini şansa bırakmayacak kadar hayatından vazgeçti." ifadelerini kullandı. Magazin güdemine bomba gibi düşen haberin ardından Hafsanur Sancaktutan'dan videolu yanıt geldi