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Gupse Özay’dan güldüren Jan Asya paylaşımı! “Yok canım ne yorgunluğu”

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Giriş: 13.12.2022 13:51
İki yıl önce nikah masasına oturan Gupse Özay ve Barış Arduç 9 Eylül'de kızları Jan Asya'yı kucağına almıştı. Hamilelik sürecinde ve doğum sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Özay eğlenceli paylaşımlarına yenisini ekledi. "Bebek yoruyor mu?" diye soranlara yayınladığı bir video ile cevap verdi. Gupse Özay'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte Gupse Özay'ın çok konuşulan o paylaşımı...
Gupse Özay’dan güldüren Jan Asya paylaşımı! “Yok canım ne yorgunluğu”
Gupse Özay’dan güldüren Jan Asya paylaşımı! “Yok canım ne yorgunluğu”
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