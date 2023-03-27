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Gizem Karaca doğa içindeki lüks evini paylaştı

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Giriş: 27.03.2023 10:21
2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan Gizem Karaca gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Evliliğin ardından İzmir'e yerleşen güzel oyuncu doğa ile iç içe bir yaşam tercih etmişti. Gizem Karaca'nın lüks evinden yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.
Gizem Karaca doğa içindeki lüks evini paylaştı
Gizem Karaca doğa içindeki lüks evini paylaştı
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