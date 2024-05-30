Esra Erol'da bebek ticareti ifşa oldu! Sabiha evlilik dışı çocukları neden sahipleniyor?

ATV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar adeta bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Programa katılan Sabiha Dönmez, 8 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen bir çocuğu evlatlık edindiğini açıkladı. Biyolojik anne Neslihan'a geri vermemek için yardım isteyen Sabiha'nın evlilik dışı ilişkilerden bebekleri sahiplendiği ortaya çıktı. Aynı zamanda 'satın almadım' diyen Sabiha'nın yalanını Esra Erol ortaya çıkardı. İşte Esra Erol'da bugün (29 Mayıs) yaşananlar...

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