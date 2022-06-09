09 Haziran 2022, Perşembe
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Esra Erol acılı annenin sesini duydu! 3 aydır bulunamayan Fatma Uysal’ı Esra Erol ve ekibi buldu
Atv ekranının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Esra Erol'da dünkü yayınında yine dikkat çeken olayları masaya yatırdı. Anne Şenay Hanım'ın 23 Mart'ta ortadan kaybolan kızını bulmak için müracaat ettiği Esra Erol'da programında yine çarpıcı iddialar ortaya atıldı.