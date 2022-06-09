Esra Erol acılı annenin sesini duydu! 3 aydır bulunamayan Fatma Uysal’ı Esra Erol ve ekibi buldu

Atv ekranının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Esra Erol'da dünkü yayınında yine dikkat çeken olayları masaya yatırdı. Anne Şenay Hanım'ın 23 Mart'ta ortadan kaybolan kızını bulmak için müracaat ettiği Esra Erol'da programında yine çarpıcı iddialar ortaya atıldı.