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Büyükşen cinayeti çözülüyor! Tutuklu sayısı 5'e yükseldi

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Giriş: 23.07.2021 09:35
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Büyükşen cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kiralık katil olduğu öne sürülen Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili yaşanan son gelişmeler...
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Büyükşen cinayeti çözülüyor!
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