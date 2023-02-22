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atv dizisi Başım Belada'nın ilk tanıtımı yayınlandı

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Giriş: 22.02.2023 00:26
atv'nin yeni dizisi Başım Belada yayın hayatına başlıyor. Başım Belada dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Keremcem ve Merih Öztürk ile beraber birçok başarılı oyuncuyu bir araya getiren yeni dizi Başım Belada yakında atv'de…

En iyi yerli dizileri izleyicisiyle buluşturan atv'de yepyeni bir yapım ekran yolculuğuna başlıyor.

Başım Belada dizisi yakında atv ekranında izleyicisiyle buluşuyor.

atv'nin Baba Yapım imzalı dizisi Başım Belada atv'de ekrana geliyor.

BAŞIM BELADA ATV EKRANINDA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Baba Yapım imzalı Başım Belada çok yakında atv'de.

Ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan dizi, birçok ünlü oyuncuyu bir araya getiriyor.

BAŞIM BELADA DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

Başrollerini Keremcem ve Merih Öztürk'ün yer aldığı Başım Belada dizisinde birçok ünlü isim rol alıyor.

atv dizisi Başım Belada’nın ilk tanıtımı
atv dizisi Başım Belada'nın ilk tanıtımı
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