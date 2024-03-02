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Ateş Kuşları'nda Barbaros her şeyi öğrendi....

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Giriş: 02.03.2024 13:26
ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi 'Ateş Kuşları', 45. bölümüyle büyük ilgi gördü. Dizinin finalinde, Barbaros'un Sultan'ı tutuklamak üzere harekete geçmesi izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.
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