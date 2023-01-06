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Ateş Kuşları için geri sayım başladı! ATV'nin yeni dizisi milyonları ekrana kilitleyecek! Yayın tarihi belli oldu...

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Giriş: 06.01.2023 18:37
Güncelleme:06.01.2023 18:37
ATV ekranlarında yayınlanacak olan ve tanıtım videoları ile büyük beğeni toplayan Ateş Kuşları dizisi için artık geri sayım başladı. ATV'de başlayacak olan diziye dair yeni detaylar ortaya çıkarken Ateş Kuşları'nın yayın tarihi de belli oldu. İşte başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in yer aldığı Ateş Kuşları'na ilişkin tüm detaylar...
Ateş Kuşları için geri sayım başladı!
Ateş Kuşları için geri sayım başladı!
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