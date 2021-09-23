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Arda Türkmen ile evlenen Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu

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Giriş: 23.09.2021 09:55
İki yıldır aşk yaşayan Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dün akşam düzenlenen törenle evlendi. Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde düzenlenen törene 200 kişi katıldı. Birçok fenomenin de katıldığı gecede panik anları yaşandı. Düğün alanına giren ünlü çifti, arkadaşları ellerinde maytaplarla karşıladı. Ancak maytaplardan birisinin sosyal medya fenomeninin eteğinde takılmasıyla korku dolu anlar yaşandı.
Arda Türkmen ile evlenen Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu
Arda Türkmen ile evlenen Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu
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