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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’in nikahında güldüren anlar

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Giriş: 19.07.2023 10:29
4 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, ayrılığa fazla dayanamadı. Kısa süreli ayrılık sonrası yeniden bir araya gelen çift evlilik kararı aldı. Dün akşam düzenlenen düğünle nikah masasına oturan çiftin nikahında güldüren anlar yaşandı.
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’in nikahında güldüren anlar
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