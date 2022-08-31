31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Yerli ve milli silahlar TEKNOFEST'te! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de
Son dakika haberi... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yerli ve milli silahların görücüye çıktığı Samsun'da A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.