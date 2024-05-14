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Yapay zekanın geldiği son nokta! Chat GPT'nin yeni sürümü görebiliyor, duyabiliyor, sohbet ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 14:06
Yapay zeka platformu Chat GPT'nin yeni sürümü tanıtıldı. Artık görebiliyor, duyabiliyor, konuşabiliyor.  Akademisyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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