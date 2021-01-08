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WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? Veriler Facebook'la paylaşılınca ne olacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 08.01.2021 12:36
Güncelleme:08.01.2021 12:55
Son dakika haberi... 1 milyardan fazla kullanıcısı olan sohbet uygulaması WhatsApp, yeni kullanıcı sözleşmesi maddelerini açıkladı. Kullanım koşullarında değişikliğe giden WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye başladı. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor?  WhatsApp veri paylaşımını neden zorunlu kılacak? WhatsApp bu yolla neyi hedefliyor? Veriler paylaşılınca ne olacak? Yeni WhatsApp güncellemesi ne zaman gelecek? Gelen bildirimi onaylarsak ne olur? Onaylamazsak ne olur? Kullanıcıları çaresiz bırakan bu sözleşmenin maddelerini sosyal medya araştırmacısı Ümit Sanlav A Haber'de değerlendirdi.

Son dakika haberi... 1 milyardan fazla kullanıcısı olan sohbet uygulaması WhatsApp, yeni kullanıcı sözleşmesi maddelerini açıkladı. Kullanım koşullarında değişikliğe giden WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye başladı. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? WhatsApp veri paylaşımını neden zorunlu kılacak? WhatsApp bu yolla neyi hedefliyor? Veriler paylaşılınca ne olacak? Yeni WhatsApp güncellemesi ne zaman gelecek? Gelen bildirimi onaylarsak ne olur? Onaylamazsak ne olur? Kullanıcıları çaresiz bırakan bu sözleşmenin maddelerini sosyal medya araştırmacısı Ümit Sanlav A Haber'de değerlendirdi.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? Veriler Facebookla paylaşılınca ne olacak? Uzman isim A Haberde yanıtladı WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR? WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR? VERİLER FACEBOOK'LA PAYLAŞILINCA NE OLACAK? UZMAN İSİM A HABER'DE YANITLADI

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