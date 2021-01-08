Son dakika haberi... 1 milyardan fazla kullanıcısı olan sohbet uygulaması WhatsApp, yeni kullanıcı sözleşmesi maddelerini açıkladı. Kullanım koşullarında değişikliğe giden WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye başladı. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? WhatsApp veri paylaşımını neden zorunlu kılacak? WhatsApp bu yolla neyi hedefliyor? Veriler paylaşılınca ne olacak? Yeni WhatsApp güncellemesi ne zaman gelecek? Gelen bildirimi onaylarsak ne olur? Onaylamazsak ne olur? Kullanıcıları çaresiz bırakan bu sözleşmenin maddelerini sosyal medya araştırmacısı Ümit Sanlav A Haber'de değerlendirdi.

Son dakika haberi... 1 milyardan fazla kullanıcısı olan sohbet uygulaması WhatsApp, yeni kullanıcı sözleşmesi maddelerini açıkladı. Kullanım koşullarında değişikliğe giden WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye başladı. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? WhatsApp veri paylaşımını neden zorunlu kılacak? WhatsApp bu yolla neyi hedefliyor? Veriler paylaşılınca ne olacak? Yeni WhatsApp güncellemesi ne zaman gelecek? Gelen bildirimi onaylarsak ne olur? Onaylamazsak ne olur? Kullanıcıları çaresiz bırakan bu sözleşmenin maddelerini sosyal medya araştırmacısı Ümit Sanlav A Haber'de değerlendirdi.