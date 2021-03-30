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Türkiye'de bir ilk! Yerli test cihazı üretildi

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Giriş: 30.03.2021 17:01
Güncelleme:30.03.2021 17:03
Türkiye'de ilk defa görüntü tabanlı spermiogram test sistemi yapıldı. Fırat Üniversitesi'ndeki veteriner ve teknoloji fakültelerinin profesörleri, sistemleri tanıttı.

İthal edilen manuel cihazlar yerine yerli ve milli spermiogram test sistemi geliştirildi.

Bu sistemle birlikte 3 farklı kategoride insan ve hayvan spermleri yapay zeka tabanlı olarak analiz edilebilecek.

Türk profesörlerin geliştirdiği sistem tüp bebek merkezlerinin ve veterinerlerin işini kolaylaştıracak.

"DOĞRULUK ORANI YÜZDE 99..."

Geliştirilen bu sistemle birlikte insan ve hayvanlardaki sperm numunelerinin hareketliliği, fiziksel özellikleri ve sayısı 3 farklı kategoride analiz edilecek. Üstelik yüzde 99'alara kadar doğruluk oranı veriyor.

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