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Türk ve Azerbaycan jetlerinden selamlama! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda uçuş gösterisi

A Haber
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Giriş: 20.09.2021 11:23
TEKNOFEST heyecanı yarın İstanbul'da başlıyor. TEKONOFEST öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı.
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