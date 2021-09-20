20 Eylül 2021, Pazartesi
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Türk ve Azerbaycan jetlerinden selamlama! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda uçuş gösterisi
TEKNOFEST heyecanı yarın İstanbul'da başlıyor. TEKONOFEST öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı.