Türk mühendisleri yaptı! Bu taksinin sürücüsü yok

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nda kendi firmalarını kuran mezun mühendisler, çok önemli 2 projeye imza attı. Hem sürücüsüz taksi hem de teslimat robotu geliştirdi. Türk mühendislerin hedefi sürücüye ihtiyaç duymayan kendi kendine yollarda boy gösteren taksinin önümüzdeki yıl İstanbul trafiğine çıkması...

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