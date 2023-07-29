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Türk mühendisleri yaptı! Bu taksinin sürücüsü yok

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Giriş: 29.07.2023 14:56
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nda kendi firmalarını kuran mezun mühendisler, çok önemli 2 projeye imza attı. Hem sürücüsüz taksi hem de teslimat robotu geliştirdi. Türk mühendislerin hedefi sürücüye ihtiyaç duymayan kendi kendine yollarda boy gösteren taksinin önümüzdeki yıl İstanbul trafiğine çıkması...
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