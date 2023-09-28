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TEKNOFEST rüzgarı İzmir'de esiyor

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Giriş: 28.09.2023 16:30
TEKNOFEST rüzgarı İzmir’de esiyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, ikinci günün detaylarını aktardı.
TEKNOFEST rüzgarı İzmir’de esiyor
TEKNOFEST rüzgarı İzmir'de esiyor
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