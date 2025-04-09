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Sosyal medya ebeveyn denetiminde olacak!

Sosyal medya ebeveyn denetiminde olacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 21:19
Çocukları sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumaya yönelik düzenlemeler ardı ardına devreye giriyor. Son hamle ise Instagram’dan geldi. Meta çatısı altındaki platform, 16 yaş altındaki kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir karar aldı. Artık genç kullanıcılar, ebeveyn izni olmadan bazı özelliklere erişemeyecek. Uygulamayla birlikte çocukların dijital ortamda daha güvenli şekilde vakit geçirmesi hedefleniyor.
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Sosyal medya ebeveyn denetiminde olacak!
Sosyal medya ebeveyn denetiminde olacak!
Sosyal medya ebeveyn denetiminde olacak!
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