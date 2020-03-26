Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi vermişti! Bor madeninden dezenfektan nasıl üretiliyor? Diğerlerinden farkı ne? |Video

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bor madeninden üretilen el dezenfektanının seri üretimine başlanacağı müjdesini vermişti. Peki bordan dezenfektan nasıl üretiliyor? Diğer dezenfektanlardan farkı ne? A Haber muhabiri Murat Sekban, detayları Ankara’dan aktardı. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Koordinatörü Dr. Sedat Sürdem, konu ile ilgili ayrıntıları A Haber ekranlarında anlattı. Sürdem, "Bor diğer dezenfektanlar gibi eli tahriş etmiyor elimizde bir yara varsa iyileştirme özelliğinde” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bor madeninden üretilen el dezenfektanının seri üretimine başlanacağı müjdesini vermişti. Peki bordan dezenfektan nasıl üretiliyor? Diğer dezenfektanlardan farkı ne? A Haber muhabiri Murat Sekban, detayları Ankara'dan aktardı. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Koordinatörü Dr. Sedat Sürdem, konu ile ilgili ayrıntıları A Haber ekranlarında anlattı.

YARALARI İYİLEŞTİRİYOR

Sürdem, borun sağlık alanında nerelerde nasıl kullanıldığını aktararak, "Mevcut piyasadaki el dezenfektanlarından bazıları elde tahriş yapmakta kuruluk vermekte bundan dolayı bir taraftan virüsleri temizleyelim derken elimize zarar vermekteyiz. Bor diğer dezenfektanlar gibi eli tahriş etmiyor elimizde bir yara varsa iyileştirme özelliğinde" ifadelerini kullandı