20 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Son dakika: AK Parti'den 9 maddelik 'sosyal medya' düzenlemesinin detayları belli oldu

Son dakika: AK Parti'den 9 maddelik 'sosyal medya' düzenlemesinin detayları belli oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.07.2020 21:52
Güncelleme:20.07.2020 21:52
Son dakika haberi... AK Parti, 'sosyal medya' düzenlemesine ilişkin teklifi, bu hafta Meclis'e sunacak. Almanya modelinin örnek alındığı düzenleme ile Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.
AK Parti'den 9 maddelik 'sosyal medya' düzenlemesi
AK Parti'den 9 maddelik 'sosyal medya' düzenlemesi
TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı! Büyük heyecan yarattı
TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı! Büyük heyecan yarattı
Ve ilk montaj! TSK için geliyor...
Ve ilk montaj! TSK için geliyor...
Ünlülerin twitter hesapları nasıl hacklendi? Uzman isim uyardu
Ünlülerin twitter hesapları nasıl hacklendi? Uzman isim uyardu
Yerli silahlar bilgisayar oyununda
Yerli silahlar bilgisayar oyununda
20 ülkeden milli robot siparişi
20 ülkeden milli robot siparişi
Türk girişimciler dünyada ilki başardı
Türk girişimciler dünyada ilki başardı
Havada, karada, denizde ve her yerde...
"Havada, karada, denizde ve her yerde..."
TikTok kullananlar dikkat! Uzman isim uyardı
TikTok kullananlar dikkat! Uzman isim uyardı
MSB'den tanker uçak paylaşımı
MSB'den tanker uçak paylaşımı
Yerli bomba SARB-83 göreve hazır
Yerli bomba SARB-83 göreve hazır
Kitleler yalan bilgiyle nasıl dizayn ediliyor?
Kitleler "yalan bilgiyle" nasıl dizayn ediliyor?
Daha Fazla Video Göster