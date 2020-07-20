Son dakika: AK Parti'den 9 maddelik 'sosyal medya' düzenlemesinin detayları belli oldu

Son dakika haberi... AK Parti, 'sosyal medya' düzenlemesine ilişkin teklifi, bu hafta Meclis'e sunacak. Almanya modelinin örnek alındığı düzenleme ile Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.