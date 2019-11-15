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15.11.2019

Selçuk Bayraktar AKINCI’nın yer testi görüntüsünü yayınladı |Video

Selçuk Bayraktar, AKINCI’nın yerde hareket ettiği anların görüntüsünü paylaştı. Bayraktar paylaşımda, “Yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı. Dua bekleriz” ifadelerini kullandı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yer testi görüntüsünü paylaştı.

Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI'nın yerde hareket ettiği ve ekibiyle çalıştığı anların görüntüsü, "yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı. Yakında koşacak ve uçacak inşallah. Dua bekleriz" notu ile paylaştı.

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