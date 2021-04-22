Rusya Türk SİHA'larını hedef aldı! Roketsan'dan gönderme! Pantsir MAM-T ile vuruldu

Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef alan göndermesine Roketsan'dan dikkat çeken bir karşılık geldi. Roketsan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, akıllı mühimmat MAM-T'nin Rus yapımı Hava Savunma Sistemi Pantsir'i vurduğu anların animasyonuna yer verildi. İşte o anlar…

Rusya'nın devlet televizyonu Rossiya 1, Ukrayna-Rusya gerilimini anlatan "Rus Lantset kalkış yaparken Bayraktar TB2'lerin şansı yok" başlıklı haberde, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA sattığı belirtilmiş ve Türk SİHA'ları hedef alınmıştı.

BİRÇOK BÖLGEDE GÜCÜNÜ KANITLADI



Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda Rus yapımı askeri unsurları yerle bir eden Türk SİHA'larına yapılan göndermeye yanıt gecikmedi.

ROKETSAN'DAN GÖNDERME

Söz konusu gelişmelerin ardından Roketsan'dan Rusya'ya bir gönderme geldi.

Roketsan'ın sosyal medya hesaplarından Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen akıllı mühimmat MAM-T ile Rus yapımı Hava Savunma Sistemi Pantsir'i vurduğu animasyonu paylaşıldı.

MAM-T'NİN İLK TEST ATIŞI BAŞARILI

Türkiye'nin İnsansız Hava Araçları (İHA) filosunun vuruş gücü etkinliği görevini üstlenen Roketsan'ın, daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirdiği MAM-T'nin ilk test atışları başarıyla gerçekleştirildi.

Yerli ve milli olarak geliştirilen ve ağırlık/etkinlik optimizasyonu yapılmış olan MAM-T, zırhlı ya da zırhsız araçlar, binalar ve su üstü hedeflerine karşı kullanılabiliyor. Küresel Konumlama ve Ataletsel Navigasyon Sistemleri (KKS/ANS) ile desteklenebilecek ara safha güdüm yeteneklerinin yanında, Blok-1 konfigürasyonunda hareketli ve sabit hedeflere karşı yüksek hassasiyet sağlayan mühimmat, yarı aktif lazer arayıcı başlığa da sahip. Farklı platformlara uyumlu geliştirilen MAM-T; İHA'larda 30+ km, hafif taarruz uçaklarında 60 kilometre ve savaş uçaklarında 80 kilometreden uzun menzil kabiliyeti ile oyun değiştirici kimliğini taşımaya devam edecek.

DAHA YÜKSEK ETKİNLİK, DAHA UZUN MENZİL



Test atışları başarıyla tamamlanan MAM-T mühimmatı hakkında bilgi veren Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Kısaca MAM olarak isimlendirdiğimiz Mini Akıllı Mühimmat ailemiz, geldiğimiz noktada dünyadaki muadillerinden çok daha önde bir konumda. İHA'larda görev süresini maksimuma çıkaran MAM ailemizin yeni üyesi MAM-T de yüksek harp başlığı kapasitesi ve yüksek menzil performansıyla, ülkemizin yeni tip İHA filosunu yine dünya standartlarının üzerinde bir etkinlik ve güce ulaştırmış olacak. Türkiye, yerli ve milli kaynaklarıyla, farklı görevleri icra edebilecek kabiliyetlerle donatarak son teknolojiyle geliştirdiği insansız hava araçlarında, bugün artık küresel bir güç olmuş durumda. Yakın tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) tarafından kullanılmaya başlaması planlanan AKINCI İHA platformunun kabiliyetleriyle uyumlu olarak geliştirdiğimiz MAM-T, daha yüksek etkinlik ve daha uzun menzil performansıyla göreve hazır olduğunu kanıtladı" dedi.

TESLİMATLAR 2021 YILINDA



2021'in ikinci yarısında tam kapasiteyle seri üretime geçmeyi ön gördüklerini bildiren Ekinci, "AKINCI İHA'nın 1. fazı için belirlenmiş olan teslimat takvimine paralel olarak, bu yılın içerisinde İHA ile beraber ilk mühimmat teslimatlarını yapmayı hedefliyoruz. Kalifikasyon ve diğer test faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, 2021'in ikinci yarısında tam kapasiteyle seri üretime geçmeyi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

SSB BAŞKANI DEMİR'DEN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİHA'lara yönelik daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatının ilk test atışının AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından SİHA'lara yönelik geliştirilen mühimmata ilişkin şunları paylaştı:

"SİHA'larımızın yeni vurucu gücü MAM-T. Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil için geliştirilen MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi. İlk defa MAM-T yanında MAM-L ve MAM-C ile beraber 3 mühimmatla kalkıp hepsinin patlayıcı başlıksız test atışlarını başarıyla gerçekleştiren AKINCI envantere girmek için gün sayıyor. Başta, Baykar ve Roketsan olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."

BAYRAKTAR AKINCI TİHA İLK ATIŞ TESTİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

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